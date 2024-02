Nella giornata di ieri, anche Alberto Matano si è occupato della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez nel corso de La Vita in Diretta. Ospite in studio anche Roberto Alessi, che ha raccontato di conoscere l’informatore segreto che avrebbe spifferato della rottura a Dagospia. Il direttore di Novella 2000 ha confermato che i Ferragnez si sono lasciati per davvero, e che tra i due è in atto una crisi che durava ormai da diverso tempo.

“Si sono lasciati davvero. Dagospia è sempre attendibile e io so anche chi è il buon informatore. Sono persone molto, molto vicine a Fedez. No, non sono i diretti interessati ovviamente. Però dispiace molto perché è una bella famiglia, non stiamo parlando di una coppietta che va in giro tra una festa e un cocktail in discoteca. Parliamo di una coppia che si è amata tantissimo. Poi c’era questa crisi che li rincorreva da diversi anni. Io sapevo che c’erano dei veri problemi. Poi Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Le coppie tirano fuori il meglio nel peggio e io credevo che avessero superato tutto. Il loro è stato un amore infinito”.

L’intervista di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio

“Se il motivo è l’intervista di Fedez a Travaglio? Devo dire che Marco Travaglio è uno degli uomini con la dialettica più tagliente che io abbia mai conosciuto. Era un po’ presuntuoso cercare di essere all’altezza di un duello dialettico con lui. Il paragone con Chiara e Wanna Marchi? I paragoni sono sempre terrificanti e non andrebbero mai fatti, soprattutto in queste cose. Poi non bisognerebbe mai mancare di rispetto a una persona che è suo malgrado o per sua colpa protagonista di un fatto di cronaca. Non si deve mai infierire. […] Lui se n’è andato, però mi hanno detto che ha un appoggio lì vicino, è rimasto in quella zona”.