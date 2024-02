Barbara De Santi ed Ernesto Russo sono stati protagonisti di un’esterna dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. Un’esterna che avrebbe potuto avere dei risvolti piccanti, se non fosse che lui è scappato via dalla stanza d’albergo.

Tornato come cavaliere nel dating show di Maria De Filippi, Ernesto Russo aveva inizialmente deciso di provare a conquistare Ida Platano. Le cose, però, non sono andate bene, ma nonostante ciò si è ritrovato altre dame interessate a lui. Sebbene non abbia ancora una preferita, con alcune di loro pare stia già provando a creare qualcosa.

Una delle prime ad attirare l’attenzione di Ernesto è stata Barbara De Santi, ma tra loro non c’è una conoscenza esclusiva. La situazione tra i due pare sia diventata piuttosto piccante e a testimoniarlo è proprio l’ultima esterna. La dama, da sempre molto composta, sembra non sia riuscita a resistere al fascino del cavaliere, tanto da lasciarsi andare alle emozioni. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno fatto notare come sia cambiata rispetto a situazioni passate. E dopo quanto accaduto in esterna con il cavaliere, non sembrano esserci più dubbi al riguardo.

Tra i due c’è dell’intesa, ed Ernesto ha ammesso di essere attratto da Barbara: “È una bellissima donna, mi attrae”. A quel punto, la dama del parterre Over ha sorpreso tutti, svelando nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri cos’era accaduto tra lei ed Ernesto: “È stata dura non baciarci ma non perché non avessimo voglia, è scappato dalla stanza”. Sembrerebbe dunque che il cavaliere per non farsi coinvolgere troppo dalla situazione ha preferito andare via.

Insomma, sebbene ci sia un coinvolgimento fisico e mentale, Ernesto pare di non volersi precludere la conoscenza con altre dame, tra cui Jessica e non solo.