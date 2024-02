L’articolo dal titolo “Marco Mengoni e Mahmood: la loro intesa cresce ogni giorno di più”, sta spopolando sui social.

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, una clip particolare, quella che li vede insieme sul palco dell’Ariston, ha fatto parlare (e continua a farlo ancora oggi). Poco prima di presentare il brano Tuta Gold, infatti, i due si sono mostrati molto vicini e anche complici.

Oggi, ad alimentare il gossip di quella che potrebbe essere una storia d’amore ci ha pensato Alberto Dandolo che sulle pagine del settimanale Oggi (nella rubrica “Forse non tutti sanno che") ha spiegato il motivo per cui Marco Mengoni e Mahmood si sono avvicinati nell’ultimo periodo: “Marco Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origini francesi. A stargli vicino è il collega Mahmood. Intesa che cresce ogni giorno di più, e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica”.