Monta il sospetto e sui social si grida al complotto dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello. L’espressione comparsa sul volto di Anita Olivieri (sulla quale aleggia da sempre il sospetto che abbia un rapporto preferenziale con uno degli autori del reality show di Canale 5) al momento dell’estrazione dei piramidali per la Nomination non è passato inosservato. Nonostante la 26enne romana abbia estratto il piramidale dorato, il suo viso non trasmetteva affatto entusiasmo. Il motivo? Le nomination non erano volte a salvare un concorrente, ma a scegliere un inquilino per il televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Alfonso Signorini l’ha svelato ai concorrenti dopo che Anita ha pescato il piramidale. Quindi, la sua espressione evidentemente delusa, denota il fatto che la gieffina sapesse qualcosa in anticipo? I telespettatori ne stanno discutendo sui social.

“Vabbè, Anita evidentemente che era in**zzata nera perché ha preso il piramidale dorato perché sapeva già che era per il finalista?”, ha commentato un utente. Qualcun altro, invece, fa notare che “Anita già ne parlava”, lasciando intendere che la cosa ad Anita fosse nota già da un po’ di tempo. In sostanza, secondo i telespettatori, l’espressione della Olivieri toglierebbe qualsiasi dubbio al riguardo. Le cose stanno davvero così?