Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. Ma, il loro ultimo incontro al Grande Fratello, che di fatto ha sancito il ritorno di fiamma, non ha convinto proprio tutti.

Ieri, a Pomeriggio Cinque, un ex vippone e una nota conduttrice hanno preso in giro i bacetti dei due gieffini. Anna Pettinelli ha definito “mezza schifezzetta” la reunion dei Perletti: “No, non mi convincono, sono molto scettica, adesso vi spiego perché. Io trovo che quando due persone si amano, hanno anche un atteggiamento fisico diverso. Tra loro c’è stato questo abbraccio e questo bacetto, che non era un bacio, era una mezza schifezzetta. Sì, si sono un po’ baciati, ma nulla di che. Quando due si ritrovano e – come dice Perla decidono di darsi una seconda possibilità – si divorano, non si danno il bacetto”.

Raffaello Tonon, invece, tra una risata e l’altra ha detto: “Più che due innamorati al Grande Fratello sembrano due personaggi dell’amor cortese”.

Perla Vatiero, dopo aver visto la clip della Pettinelli, ha detto: “Penso che sinceramente, fondamentalmente per il vissuto che abbiamo noi e per rispetto del nostro amore penso che tutto quello che dice lei, che lo devo divorare lo faccio fuori dalle telecamere e non qui dentro. Proprio perché non vogliamo affrontare determinate cose qui io faccio tutto al di fuori. Poi è stato, voglio dire, entrambi abbiamo bisogno più di un abbraccio, che di un bacio e quindi va bene così. Sappiamo noi quanto è stato difficile stare all’interno della casa con tante telecamere. Molte volte ci siamo detti ‘quanto vorrei essere fuori con te‘”.

Mirko Brunetti, invece, ha precisato: “Io penso che in un momento come quello non conta quanta lingua ci metti, ma quanto ti brucia lo stomaco. Ok è vero tutto, ma il limone ce lo siamo dati sotto le coperte”.