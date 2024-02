Ieri, martedì 20 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A fornire, come sempre, le anticipazioni, è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale racconta di un’accesa lite tra Barbara De Santi e Ernesto Russo. Quest’ultimo, dopo aver corteggiato Ida Platano, ha intrapreso una conoscenza con la dama del parterre Over, ma qualcosa tra loro sarebbe andato storto.

Le anticipazioni del Trono Over

Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri Ernesto avrebbe chiuso la conoscenza con Jaminca: "Lei lo vede solo come un amico". Il cavaliere avrebbe poi litigato animatamente con Barbara: non si sarebbe presentato per un'uscita con la dama e quest'ultima avrebbe sbottato in studio. "Hanno discusso perché lei lo ha accusato di essere nel programma per visibilità", scrive Lorenzo Pugnaloni in una story su Instagram contenente le anticipazioni. Dopo un'accesa lite, Barbara De Santi avrebbe lasciato lo studio: "Lui l'ha seguita e non sono più rientrati". La registrazione sarebbe proseguita con Silvio che ha raccontato della sua conoscenza con Daniela.

Le anticipazioni del Trono Classico

Nella puntata del dating show registrata ieri, Brando non ha fatto la sua scelta. Avrebbe portato in esterna soltanto Beatriz e Raffaella avrebbe espresso in studio il suo malcontento: "Ha detto che non farà più niente per lui" e che cercherebbe ora solo dimostrazioni. Ida Platano, invece, avrebbe portato in esterna il corteggiatore Pierpaolo, gesto che avrebbe fatto storcere il naso a Mario che desidererebbe uscire con lei. La tronista, dopo le lamentele del corteggiatore napoletano, avrebbe deciso di ballare con lui.