Il brano Sinceramente che Annalisa ha portato alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è già diventato un tormentone. La cantante, posizionatasi terza nella classifica finale, ha conquistato tutti con la sua musica, e Gianni Sperti ha deciso di omaggiarla alzandosi dalla sua poltrona di Uomini e Donne per ballare sulle note della canzone. "Ballate qui tutti insieme, seguite Gianni". E quello di Sperti non è il solo caso. Anche in Rai, a BellaMà, nella puntata del 19 febbraio, lo studio si è scatenato al ritmo di "Quando quando quando piango Anche se a volte mi nascondo non mi sogno di tagliarmi le vene…".

"Che meraviglia questa canzone. Dalla prima volta che l'ho ascoltata la canto dalla mattina alla sera. Lei è molto carina": con queste parole Gianni Sperti ha commentato il brano di Annalisa, Sinceramente, dopo aver accennato qualche passo durante il tradizionale ballo tra i protagonisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha così deciso di sfruttare il momento goliardico per chiudere la puntata in maniera insolita, ovvero facendo esibire il Trono Classico e il parterre Over con l'opinionista del dating show – in versione coreografo – sulle note della canzone della sua ex allieva di Amici: "Rimetto la canzone di Nali, seguite i passi di Gianni". Dopo il ballo, la padrona di casa ha poi scherzato con il tronista Brando: "Bravo, ma a Gianni do un 10".

Sinceramente di Annalisa ha dato così vita ad un nuovo siparietto televisivo diventato ora virale su X. Il 19 febbraio, i protagonisti della puntata di BellaMà si sono scatenati sulle note della stessa canzone, al centro dello studio.