Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 19 febbraio c’è stato il tanto atteso ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Se è bene o amore? Per le sensazioni che ho vissuto è ancora amore". "L'amore tra di noi non è mai finito - ha ribadito Perla -, sembra che la nostra storia non abbia mai avuto una fine".

Ma nei giorni trascorsi nella Casa come ospite dall’ex gieffino, quest’ultimo ha palesato tutto la sua gelosia per il rapporto tra la Vatiero e Alessio Falsone: “Sono rimasto sorpreso e mi ha scombussolato – ha esordito il ristoratore rietino -. Nel momento in cui entra Alessio, che è un bravissimo ragazzo e quindi non ho niente contro di lui, e sono dieci giorni che sta qua dentro, io, da persona esterna che ti conosce, vedo delle situazioni e dico ‘cavolo, c’è qualcosa che non torna‘. Io vedo una Perla che in pochi giorni gli ha dato confidenze che non ha dato ad altre persone che stanno qua da due mesi. Vedo una Perla imbarazzata nei confronti di un Alessio. Lui è la prima persona che ti mette in imbarazzo da quando stai qua dentro. L’altra sera hai detto a Greta ‘devo andare in bagno’, ma è venuto Alessio si è sdraiato accanto a te e te sei andata in bagno dopo un’ora perché a te faceva piacere stare con lui. Questo è palese”.

Fiordaliso sul rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone

A dire la sua sul rapporto tra Perla e Alessio ci ha pensato anche Fiordaliso durante la sua ospitata a Casa Chi: “Anche io se fossi stata Mirko sarei stata gelosa di Perla, perché anche se tra loro c’è solo amicizia c’è qualcosa che non mi convince. Però Mirko è entrato giusto per mettere i paletti, non è paura, è sana gelosia, anche perché Perla lo ha sempre amato, parlava solo di lui, ma non era sicura che lui la amasse. L’ho visto anche io che quando è entrato era freddo, ma forse il giorno che lui è uscito ha capito che era pericoloso lasciarla lì e le ha detto ti amo, così stai buonina… Io l’ho visto ed era abbastanza sotto, piangeva, ha preso una tranvata. Ho visto meno innamorata Perla, che è molto determinata e ha un carattere molto forte che a me piace moltissimo Credo che anche se ci fosse una mezza scintilla con Alessio lei la spegnerebbe, però se lui non fosse entrato…”.