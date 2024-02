Fiordaliso è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. La cantante ha però deciso di abbandonare la Casa nelle ultime settimane, e ieri è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi.

L'ex gieffina ha commentato il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ecco le sue parole riportata da IsaeChia.it: “Era ora che tornassero insieme, ci hanno fatto penare per cinque mesi. Secondo me quado è entrato lui non era ancora così sicuro, poi frequentando Perla in quei giorni lì adesso è proprio cotto. Io l’ho visto quando è uscito dallo studio, adesso è più cotto di lei”.

Sul comportamento di Greta Rossetti nei confronti di Mirko e Perla e degli altri ragazzi della Casa, Fiordaliso ha detto: “Greta è completamente il contrario di quello che si è visto sui social, è una ragazza molto dolce. Lei non ha fatto una piega perché l’ha completamente sotterrato Mirko, non gliene frega più niente. Anche il fatto che tutti dicono che è lì con Sergio, poi con Alessio e prima c’era Vittorio, perché un maschietto non fa così? Perché non lo possiamo fare noi donne. Penso che Greta abbia proprio messo la parola fine alla storia con Mirko, ma l’aveva già messa prima di entrare, adesso si sta divertendo”.

Fiordaliso ha parlato anche della storia tra Paolo Masella e Letizia Petris: “Ora provano gli stessi sentimenti, erano una coppia che andava molto con i piedi di piombo. Mi ricordo avevo detto una volta a Letizia che mi sarebbe piaciuto uscire da lì e sentirli dire ti amo, e lei mi ha detto che Paolo non glielo diceva, invece ieri sera è successo. Anche Paolo era preso, ma ci andava con i piedi di piombo”.