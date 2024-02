Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 19 febbraio, c’è stato l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due hanno palesato la volontà di darsi una seconda occasione, ma tra abbracci e tanti bacetti sulle guance, tra i due ex protagonisti di Temptation Island non è scattato il bacio appassionato che tanto aspettavano i loro numerosissimi fan. Mirko, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha spiegato che bacerà Perla in privato e lontano dalle telecamere.

L'intervento di Signorini a Pomeriggio 5

Ieri pomeriggio, il conduttore del reality di Canale 5 è stato ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ed ha fatto notare che il discorso fatto dal ristoratore rietino ha senso in generale, ma non per una storia finita e poi ricominciata in due programmi televisivi: “Il loro è un amore che ritorna. Anche se ieri sera mi è venuto un po’ da ridere a dire la verità, quando Mirko ha detto ‘sai, non ci siamo baciati, nonostante il pubblico lo chiedesse, perché quando succederà sarà un momento solo nostro da vivere lontani dalle telecamere’. Ok, sono d’accordo, ma è anche vero che per questo amore il pubblico ha tutto il diritto a chiedere il bacio. Hanno fatto tutto in pubblico”.

Nel frattempo, Mirko Brunetti ha spiegato su Instagram come mai ha deciso di riprovarci con la sua ex fidanzata: “Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso e mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare. Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento, sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero”.