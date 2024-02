Era una delle ballerine più amate dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

Dopo un boom di notorietà scompare dal piccolo schermo per anni. Recentemente è apparsa una sua intervista per capire come ha trascorso questi anni della sua vita.

Parliamo di Alice Bellagamba. "Sto benissimo, faccio il lavoro che amo - afferma Alice -. Ho iniziato danza da giovanissima, prima facevo ginnastica e pattinaggio artistico da tre anni, ma ho sempre visto il mio futuro come ballerina. Oggi lavoro in una scuola che sta andando molto bene, ha cinque anni e siamo cresciuti tantissimo dopo il Covid. Sono direttrice artistica: faccio lezione con bambini, preparato spettacoli, costumi scenografie, faccio tutto. Mi impegna al cento per cento".

La vita di Alice Bellagamba dopo il successo ad Amici

Attualmente vive a Jesi nelle Marche e racconta la sua vita post boom Amici.

"Il primo periodo è stato difficile. Ero contenta di fare foto e autografi, ma allo stesso tempo è stata tosta – racconta Alice -. Le folle ci assaltavano a volte, dovevo masticare meglio la situazione. Non era un mondo che mi apparteneva al cento per cento: una volta durante una serata una ragazzina mi ha strappato i capelli, voleva toccarmi e avvicinarmi a tutti i costi. Quando qualcuno vede una persona in televisione sembra quasi un'entità fantastica: oggi preferisco la vita normale, e comunque mi vedono e mi riconoscono delle volte, e questo è molto bello".

Alice sostiene che è rimasta in contatto sia con alcuni suoi ex compagni come Alessandra Amoroso, Gianluca Lanzillotta e Adriano Bettinelli, e inoltre ogni tanto risente Maria De Filippi.

Quest’ultima sembra che l’abbia richiamata nel programma come ospite, ma secondo alcuni rumors potrebbe rientrare nel nuovo cast di Amici 24 come insegnante sostituendo Raimondo Todaro, sembra al suo ultimo anno nel talent firmato Maria De Filippi.