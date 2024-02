La scorsa settimana, Gabriele Parpiglia, a Casa SDL, ha rivelato che il Grande Fratello andrà in pausa per un anno, e che al posto del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda La Talpa: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello”.

Durante l’ultima puntata del GF, lo stesso Signorini ha però confermato che resterà al timone del reality, scongiurando al contempo una chiusura anticipata: “Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione”.

Ieri è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, a parlare del futuro dei due reality show: “A me non risulta che Mediaset abbia intenzione di cancellare il Grande Fratello – ha scritto su X -. I problemi logistici sono risolvibili, l’arrivo de La Talpa non escluderebbe l’altro reality. I vertici sono soddisfatti dei risultati, si parla di 40 prime time tra il 18/20% a costi contenuti”.