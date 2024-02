Durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella hanno celebrato il loro amore nato nella Casa più spiata d’Italia. Chiamati in studio, i due gieffini sono stati omaggiati con un video celebrativo dei mesi trascorsi insieme. Questa mattina, però, si è verificato un battibecco tra la fotografa e il macellaio romano quando quest’ultimo le ha chiesto: “Ti sei arrabbiata per ieri sera? Non so, non c’ha tanto un senso. Ti sei arrabbiata perché pensavo un pochino a mia mamma?”.

Letizia ha spiegato di non aver affatto gradito che, in un momento così emozionante e bello per la coppia, lui abbia pensato a sua madre: “Io ero talmente emozionata per quello che era successo che non riuscivo a dormire, continuavo a dire a Perla ‘Wow, sono contentissima, è arrivata finalmente la verità, ho sentito le persone che ci vogliono bene. Ho rivisto Angelica, Ciro, Mirko, Marco… Le emozioni, il video meraviglioso che mi porterò tutta la vita’, no? Poi arrivi tu e mi fai ‘ sono un po’ triste perché non è venuta mia mamma.

Fai come ti pare, Paolo. Io sono diversa da te, in quel momento non avevo bisogno di vedere quello che non avevo ma quello che avevo, perché sono una persona che apprezza tanto quello che mi viene detto”.

“Per me non è giusto che tu ci sia rimasta male – ha replicato Paolo -. Quel mio momento è durato tre minuti, ne avevo bisogno. Io sono ancora felicissimo per ieri, sono due cose totalmente staccate. Forse per te non ha senso, ma per me che non la vedo da cinque mesi c’ha avuto un attimo di senso. Non che io nel pensare a mia mamma ho cancellato tutto…”.

E ancora la Petris: “Anche a me mancano i miei zii, il mio cane e tante cosa, ma in quel momento avevo solo il pensiero su di te. Non c’era altro che avrebbe potuto farmi male in quel momento. Il pensiero di avere nella mia vita una persona come te, e che Alfonso e il Grande Fratello abbiano voluto premiare l’amore che c’è tra di noi mi ha reso la persona più felice del mondo”. “Stai litigando da sola”, ha concluso il macellaio, e Letizia si è alzata ed è andata via mettendo fine alla discussione.