Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 19 febbraio, Alfonso Signorini ha aperto un capitolo relativo ad un nuovo triangolo: “Fuori Vittorio, dentro Alessio, nella casa si è formato un nuovo triangolo. Se il modello è uscito, adesso al suo posto c’è Alessio. Poi dall’altra parte c’è Sergio e poi Greta”.

Il conduttore ha poi chiesto a Vittorio Menozzi in quale lato di questo triangolo si sarebbe collocato, e l’ex gieffino ha risposto: “Cosa faccio io adesso che ci sono Sergio e Alessio? No, va benissimo rimanere con poligoni da tre lati. […] Sicuramente all’interno della casa è bello conoscersi e scoprirsi. Però poi scegliere è legittimo, ma fino a un certo punto. Ma se io dopo un certo punto devo essere una scelta e non la prima opzione, si può scegliere l’altro”.

Durante alcune pause pubblicitarie, alcuni inquilini hanno criticato Greta per l’atteggiamento che ha assunto ormai da diverso tempo. La prima ad esporsi al riguardo è stata “l’amica” Perla Vatiero: “Cerco di farle capire che su sta cosa deve un po’… Se uno è così è così”. Ad interromperla è stato Marco Maddaloni, il quale ha rivelato di aver tentato di parlarne con la diretta interessata: “Dopo un poco che le parli ha quella voce che, forse non lo fa apposta, ma sembra accusarti. Allora faccio un passo indietro, mi faccio i fatti miei e campo cent’anni. Io tasto sempre il terreno”.

A introdursi nel discorso anche Alessio Falsone, il quale ha accusato Greta di giocare e basta: “Lei gioca, sono giochi di seduzione… Giochi da poco. Lei ti dice di no, ma invece sì”. Marco replica: “Io e Perla stiamo dicendo questo, che è sbagliato farlo con più persone”.

La Vatiero ha proseguito specificando che forse la concorrente deve ancora trovare sé stessa e capire cosa vuole davvero: “Questo è sbagliato per sé stessa. Lei deve capire chi è, nel senso definire delle cose”. Alessio, però, non accetta scuse e mostrandosi un po’ scocciato esclama: “Ma cosa ca**o deve capire una di 26 anni? Dai”.