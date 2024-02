Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 19 febbraio, è andato in scena l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Alfonso Signorini ha voluto che i due si chiarissero ancora una volta: l’amore sembra ritornato, ma Giampiero Mughini ha qualche dubbio.

“Sono stati tre giorni che mi hanno completamente travolto - ha spiegato Mirko a Signorini -. Ho fatto una cosa che non avevo mai fatto, ho messo a nudo tutte le mie insicurezze. Non me l’aspettavo in quel momento di uscire così, quel distacco è stata anche una risposta”. “In questi tre giorni abbiamo affrontato tanti discorsi - ha confermato Perla –. Si vedeva che c’era tanta confusione, quello che abbiamo capito è che il sentimento non è mai svanito”. “Il sentimento che ci lega è veramente profondo, è ancora amore”, ammette Mirko con la voce rotta.

Nel primo confronto nella Casa, Mirko per la prima volta ha mostrato tutta la sua gelosia: “Io uscendo mi sono ritrovato a dover metabolizzare da solo ed era una cosa che non avevo mai fatto fino a quel momento, e so che lei lo ha fatto molto prima. Io non vedo malizia in Perla, la mia paura era che lei non avesse più vogli adi continuare la nostra storia. Lo so che sono stato pesantissimo nei confronti di Perla ma volevo fare la cosa giusta”. Signorini chiede se i due decidono di darsi una seconda possibilità e Mirko si commuove: “Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Ho sempre voluto fare la cosa giusta, quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita”.

Ma Giampiero Mughini ha qualche dubbio al riguardo: “Quando ho parlato con Mirko era molto chiaro che la storia fosse finita. Ora vederla riaccendersi qui sotto le telecamere con milioni di persone che lo applaudono mi lascia emozioni contrastanti. Io ho avuto sempre sul mio privato non una cautela assoluta di più”.