Dopo giorni di fortissima tensione, nella Casa del Grande Fratello si respira una calma apparente. Questo perché, tutto ad un tratto, i concorrenti hanno smesso di fare la guerra a Beatrice Luzzi. Nonostante ciò, l’attrice è finita nuovamente in nomination, circostanza che l’ha portata inevitabilmente a supporre che ci sia qualcosa sotto: “Non capisco gli abbracci dopo 48 ore dalla lite se poi mi nominano”. Chiamata in Confessionale per fare la sua Nomination, l’attrice ha confessato di essere poco convinta di questo “reset” da parte dei coinquilini, considerando anche la scelta di nominarla.

“Non ho capito bene tutti questi abbracci improvvisi e non ho capito se è arrivato qualche messaggio dall’esterno, questo non lo so, però… Dall’evento al ristorante, dove si sono accorti di quello che avevano fatto, in puntata mi hanno comunque attaccata e interrotta decine di volte, e poi anche nominata. Dunque, l’abbraccio 48 ore dopo non l’ho capito, tanto che mi sono tornate le nomination. Sono grata e federe al pubblico e andrò avanti fino alla fine. Ma non nascondo che ho perso ogni speranza e l’hanno persa anche loro, così come la credibilità”.