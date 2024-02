La scorsa settimana hanno iniziato a circolare alcune voci circa la possibile chiusura del Grande Fratello. Gabriele Parpiglia ha rivelato che il reality show potrebbe andare in pausa per un anno, e al suo posto andrà in onda La Talpa. Ieri sera, nel corso della trentasettesima puntata, Alfonso Signorini ha replicato a questo rumor. Durante una chiacchierata con Cesara Buonamici, il conduttore ha rivelato che il GF andrà avanti ancora a lungo ed ha aggiunto che lui sta benissimo dov’è

“Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto. Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione”.

Dalla frecciatina risposta di Signorini è chiaro che non ci sarà nessuna finale anticipata, così come nemmeno un passaggio di testimone. Molto probabilmente Alfonso sarà al timone anche della prossima edizione del Grande Fratello.