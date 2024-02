Sono ormai diversi anni che si parla di un possibile ritorno in tv de La Talpa, il reality show andato in onda l’ultima volta ben 15 anni fa. Dopo tanto parlare, sembra che la stagione televisiva 2024/2025 dovrebbe essere finalmente quella buona.

Ieri, nel corso di una diretta a Casa SDL, Gabriele Parpiglia ha rivelato che La Talpa tornerà in onda da settembre su Canale 5 e che il Grande Fratello andrà in pausa per ua anno: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello”.

Lo scorso gennaio, Pier Silvio Berlusconi si era espresso su La Talpa durante l’incontro con la stampa “Sviluppi Digital – L’innovazione Mediaset 2024”: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria”.