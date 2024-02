Il gruppo de Il Volo formato da, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto cantano insieme da oltre 15 anni diventando il gruppo lirico italiano più famoso al mondo. Diverse partecipazioni al Festival di Sanremo compreso quello del 2024.

Seppur non sul podio, il Volo si ritrova poi in vetta alle classifiche con i loro brani.

Erano ragazzini e ora sono uomini. Spesso si sono ritrovati nel mirino del gossip e delle polemiche per i loro caratterini spigolosi. Ed è ciò che accaduto tra Piero e Gianluca. Intervistati in radio i due hanno avuto una discussione accesa sulla scelta delle cover di Sanremo 2024: “E’ bello che la gente abbia apprezzato. Noi abbiamo fatto i Queen e la gente, magari, non se l’aspettava”. Così esordisce Gianluca contento del loro brano e della loro serata cover.

La dura reazione di Piero alle affermazioni di Gianluca

Parte a razzo Piero che appare palesemente infastidito: “Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Dopo 15 anni puoi parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro continua ad essere altro ma non parlare per me! Parla al singolare, parla per te! La gente pensa che i ragazzi de Il Volo dormono ancora nella stessa stanza”. Un’affermazione che ha zittito Gianluca e ha subito innescato una polemica social.

Anche il pubblico si divide in due. C’è chi sostiene Gianluca affermando che lui sia l’unico a voler mantenere unito il gruppo parlando sempre a nome de Il Volo, chi invece si schiera a favore di Piero Barone definendo Gianluca narcisista, l’unico del gruppo che vuole sempre stare al centro dell’attenzione.

Questo atteggiamento secondo alcuni fan potrebbe portare ad una rottura definitiva de Il Volo.

Dopo l’intervista a Radio Number One però, sembra che sia arrivato il sereno. Questo ha letteralmente acquietato i fan.