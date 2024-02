Il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset scadrà nell’estate 2024, ma Pier Silvio Berlusconi ha già espresso la volontà di rinnovarlo. Dal canto suo, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha manifestato il desiderio di portarlo su Rai Uno.

Intervistato da TvBlog, il conduttore ha ironizzato: “Non vorrei però fare la fine della signora Camilla, che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia. L’ad della Rai non l’ho mai incontrato in vita mia. Non so cosa dirti. Mi fa naturalmente molto piacere che vengano espresse queste opinioni e questi pensieri. […] In Rai sulla carta farei una cosa diversa dal Senso Della Vita. Il Senso Della Vita era una trasmissione che andava bene a quei tempi. È stata la stura per tante altre trasmissioni che sono diventate dei piccoli spin off. Le cose vanno in qualche modo contemporaneizzate. Alcuni aspetti di quella trasmissione possono essere ripercorsi, ma se si dovesse fare un programma che avesse anche lontanamente quei sapori, dovrebbe avere un’altra struttura. Avendola scritta io quella trasmissione ora la scriverei in altro modo”.

Per quanto riguarda l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, oltre a quello di Antonella Clerici, per la conduzione è stato fatto anche quello di Paolo Bonolis, che ha così commentato: “Mercoledì finisco i miei impegni quotidiani. Poi mi prendo un periodo nel quale mi faccio gli affari miei. Poi una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore. […] In merito a Sanremo 2025 non ho nessuna idea perché non ha senso che ce l’abbia, non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?”.

E su Ciao Darwin: “Se Avanti Un Altro e Ciao Darwin avranno futuro? Avanti Un Altro sì, Ciao Darwin no”.