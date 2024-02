Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 19 febbraio, Alfonso Signorini ha aperto un capitolo relativo ad un nuovo triangolo: “Fuori Vittorio, dentro Alessio, nella casa si è formato un nuovo triangolo. Se il modello è uscito, adesso al suo posto c’è Alessio. Poi dall’altra parte c’è Sergio e poi Greta”.

Il conduttore ha poi chiesto a Vittorio Menozzi in quale lato di questo triangolo si sarebbe collocato, e l’ex gieffino ha risposto: “Cosa faccio io adesso che ci sono Sergio e Alessio? No, va benissimo rimanere con poligoni da tre lati. […] Sicuramente all’interno della casa è bello conoscersi e scoprirsi. Però poi scegliere è legittimo, ma fino a un certo punto. Ma se io dopo un certo punto devo essere una scelta e non la prima opzione, si può scegliere l’altro”.

Lo scorso sabato, Vittorio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, e ha parlato della sua avventura nella Casa di Cinecittà: “Il ritorno alla realtà è stato un po’ come una secchiata d’acqua fredda. Anche perché ho passato molto tempo lì dentro. Ho riattaccato nel frattempo un attimo i neuroni, perché sono stati cinque mesi senza carta e penna, e quindi, far andare il cervello ogni tanto era complicato. Riguardo la solitudine che ricerco ho utilizzato l’altra parte di me che si vuole sempre mettere in gioco e raggiungere sempre qualcosa in più di quello che uno ha. Per me migliorare è alla base della crescita e lo scopo della vita. Sono molto soddisfatto, né è valsa la pena tutta la vita. Chi vincerà il Grande Fratello? Io sono più convinto che vincerà Beatrice Luzzi rispetto a Perla Vatiero”.