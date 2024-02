Ieri sera è andata in onda la trentasettesima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto, che ha decretato come meno votato Sergio D’Ottavi, il quale si scontrerà con Stefano Miele al televoto eliminatorio della prossima puntata, in onda domani sera.

Oltre a loro due, gli inquilini, tramite le loro nomination, hanno deciso di mandare al televoto anche Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi e Federico Massaro. Proprio quest’ultimo, che si sentiva parte del gruppo, non ha preso bene la nomination e al termine della puntata è scoppiato a piangere. Il modello, preso dalla delusione, si è buttato in piscina ancora vestito.

Sulla questione si sono confrontati Simona Tagli e Massimiliano Varrese. “Poverino Federico, tutto d’amore e d’accordo fino a prima e poi tutti addosso – ha detto la showgirl -. E’ brutto che uno venga pugnalato alle spalle puntualmente, potevano anche diversificare, no? Perché proprio lui, solo lui e tutti verso di lui?”.

L’attore ha condiviso il pensiero della Tagli spiegando, però, che non altri nomi validi da fare: “Mi dispiace, pensavo di essere solo io a votarlo stasera, ho cercato una motivazione valida. Si era buttato in piscina vestito prima, ora è andato in camera, adeso vado anche io. Quando è così cerco di trovare una motivazione, per ora non nomino quelli con cui sto da cinque mesi”.