Ieri, lunedì 19 febbraio, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

AnticipazioniTrono Classico

“Mario Cusitore è tornato e lda gli ha dato una seconda possibilità. La Platano ha eliminato Sergio, ma anche lui aveva palesato l'idea di andarsene perciò è stata una decisione concorde. Sono scesi Daniele e Marco, due nuovi corteggiatori di Ida, ha portato loro in esterna.

Brando ha portato in esterna Beatriz e Raffaella, alla prima ha fatto una sorpresa a Milano e l'esterna è andata benissimo; dietro le quinte Raffaella piangeva, infatti non voleva entrare ma alla fine si è vista anche l'esterna di lei e Brando”.

Anticipazioni Trono Over

“Gemma e Giancarlo avevano chiuso ma il cavaliere ha voluto un chiarimento perché ha detto che non si era spiegato bene mentre per Gemma andava bene così, non voleva parlarci. Lui ha spiegato il suo punto di vista. Ernesto è uscito con una dama, Barbara ha detto che non accetta che lui esca con altre, pertanto ha preferito risedersi. Ernesto ribadisce di essere pro "amore libero", ovvero non vuole oppressioni e vuole viversi il tutto al 100%.

Durante i balli, Ernesto è andato parecchie volte da Barbara per chiarirsi ed hanno parlato. Mario (del trono over) è uscito con due dame, Monica e un'altra; con la prima c'è stato il bacio. Sono scese sei ragazze per lui ma le ha mandate tutte via. Tiziana è uscita con Angelo, c'è stata una discussione tra lei e Tina sul fatto che, secondo l'opinionista, a lei piacciono solo gli uomini ricchi. La conoscenza tra loro continua. Gianluca è uscito sia con Cristina che con Maura: con la prima non è scattata perciò hanno troncato la conoscenza, mentre la seconda c'è stata una discussione perché quest'ultima sostiene che lui non le abbia detto che frequentava anche Cristina. La discussione andava per le lunghe e Tina è uscita dallo studio stanca. Alla fine hanno chiarito e si continuano a frequentare. È sceso un cavaliere calabrese per Cristina ma lei non l'ha tenuto.