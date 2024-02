Sembra essere arrivato al capitolo finale l'infinito racconto della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo i tre giorni passati insieme, la gieffina ha sintetizzato con queste parole il periodo vissuto insieme all'ex fidanzato: "In questi tre giorni abbiamo affrontato vari discorsi. C'era tanta confusione tra di noi perché siamo stati distanti. Abbiamo capito che il sentimento non è mai svanito".

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha poi fatto intervenire Mirko: "Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Se è bene o amore? Per le sensazioni che ho vissuto è ancora amore". "L'amore tra di noi non è mai finito - ha ribadito Perla -, sembra che la nostra storia non abbia mai avuto una fine". Signorini è poi tornato sui dubbi di Mirko, che a Perla aveva manifestato la propria gelosia per il rapporto che la ragazza aveva avuto a Temptation Island con il tentatore Igor e con Alessio nell'esperienza nella Casa. "Non avevo ancora metabolizzato tutto quello che era successo - ha detto l’ex gieffino visibilmente commosso -. So che sono stato pesantissimo nei confronti di Perla, ma sono voluto essere me stesso perché volevo essere sicuro ancora di lei. La risposta che ho avuto da questi giorni è che un legame così profondo non può non darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità, però poi a un certo punto ho fatto quello che sentivo e quando sto con Perla il tempo si ferma. Perché mi commuovo? Perché non ho mai accettato che tra noi fosse finita".

Perla, poi, in passerella ha avuto modo di vedere le emozioni vissute da Mirko mentre le scriveva una lettera per salutarla: "Sono contenta che lui stia affrontando la sua. Penso che non ho mai smesso di amarlo". A sorpresa, Mirko la raggiunge e i due confermano il ritorno di fiamma: "Ho capito che c'è stato un momento in cui c'è stata una svolta - ha detto Mirko -, ed è quando ho parlato con Marco Maddaloni. Lui mi ha fatto capire di non dover sprecare la possibilità che avevamo. E oggi dico che a questo punto vogliamo riprovarci, nonostante tutta". Mirko poi spiega anche di non voler baciare Perla per volersi gustare quel momento lontano dalle telecamere, ma quando Signorini invita la Vatiero a rientrare in Casa i due non riescono a trattenersi: e stavolta i baci sono più di uno, per la gioia dei Perletti.

Tra i tanti volti noti che hanno commentato il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero anche Ciro Petrone, da sempre loro sostenitore: “Dal giorno zero. L’amore è immortale”.

Anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex compagni di avventura a Temptation Island, hanno così commentato: “Perché alla fine si torna sempre dove si è stati bene. Siete bellissimi”. “Sono felicissimo per voi, vi amo”.

Poi è stato il turno di Antonella Fiordelisi: “Sto guardando il Grande Fratello e devo ammettere che mi sto emozionando a vedere i Perletti insieme. Spero che lui non abbia più ripensamenti perché Perla è veramente una brava ragazza”.

Di tenore completamente diverso il commento di Alex Belli: “La mancanza di pathos, la troppa razionalità, il continuo rinfacciarsi situazioni, rendono questo ennesimo ri-incontro privo di emozione”.