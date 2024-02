Alessio Falsone, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello (è entrato insieme a Simona Tagli), è subito finito al centro di un possibile triangolo amoroso con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il concorrente, però, è stato piuttosto chiaro al riguardo, sottolineando di non voler farsi coinvolgere in questa dinamica: “Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori sei ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio gli voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio”.

Forse Alessio non vuole farsi coinvolgere perché è già impegnato? Stando ad una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza (condivisa dall’esperto di gossip tra le sue Instagram stories), il gieffino avrebbe una frequentazione fuori dalla Casa: “Ciao Ame, volevo farti sapere che Alessio Falsone fuori ha una fidanzata o pseudo tale. E’ una modella che vive a Milano e che frequenta da diversi mesi. So sono visti anche qualche giorno prima che lui entrasse nella Casa, quindi il corteggiamento verso Greta è tutta una tattica da lui studiata perché è uno che ci sguazza in queste cose”.