Da sempre C’è Posta Per Te è il programma del sabato sera più seguito di sempre.

Maria De Filippi riesce sempre a trascinare il pubblico italiano nelle storie di tradimenti, liti familiari o sorprese con ospiti importanti.

Ciò che è accaduto però sabato scorso ha scioccato il pubblico presente in studio e quello a casa. Tra i numerosi episodi commoventi dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, tre momenti consecutivi hanno colpito il pubblico ma la stessa conduttrice.

Tre storie diverse ma con lo stesso epilogo: busta chiusa

La storia interrotta di Valeria e Giuseppe a causa di un tradimento di lui, non ha lasciato speranza. Valeria infatti nonostante i sorrisi e la leggerezza ha scelto di non aprire la busta.

Stessa sorte per Tiziana e Francesca, madre e figlia divise dalla presenza di Pompeo, compagno della ragazza. Nonostante le lacrime della madre, la figlia ha deciso di mantenere la distanza, rifiutando di aprire la busta.

Infine la storia di Alessandro un padre ossessivo che perde di vista la figlia Valentina per ben sei anni. Un rapporto difficile e travagliato che però non ha un epilogo felice, perché anche in questo caso Valentina decide di non aprire la busta e concedere un’altra possibilità.

Proprio la chiusura consecutiva di tre buste ha suscitato grande sorpresa da parte del pubblico, con gli spettatori che hanno elogiato la capacità di Maria De Filippi di gestire situazioni così delicate e emotive. Questo è la prima volta che accade a C’è Posta Per Te. Maria è quasi sempre riuscita a portare a casa almeno qualche lieto fine, soprattutto per le grandi capacità comunicative ed emozionali della conduttrice che ci mette sempre tanta umanità e sentimento nel raccontare le storie.

Un sabato che ha generato caos all’interno degli studi di Cinecittà e ha suscitato non poco scalpore sui social.