Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per proseguire le loro frequentazione lontano dalle telecamere.

Domenica scorsa, l’ex corteggiatrice e l’ex cavaliere sono stato ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. Roberta ha affermato di aver sempre rispettato le coppie: “Sono sempre stata al mio posto quando le coppie si sono formate, ho sempre rispettato il loro rapporto”, ha detto l’ex dama del Trono Over in riferimento alla storia tra Alessandro e Ida Platano.

Un commento che non è passato inosservato a Chiara Rabbi, ex corteggiatrice, la quale, rispondendo alla domanda di un follower, ha detto che al contrario di quando sostenuto dalla Di Padua, all’epoca della sua relazione con Davide Donadei, l’ex dama si sarebbe intromessa nel loro rapporto.

“Onestamente non ho sentito, non mi interessa sentire, seguire, sapere nulla e non auguro proprio niente nel bene e nel male. Posso dire che al tempo ero poco lucida, innamorata comunque, avevo paura di distruggere un qualcosa in cui speravo ancora e quindi ero intimorita. Ripeto, non ero lucida, ma ad oggi lo sono e so che cosa significa mettersi in mezzo. Poi che magari la maggior parte delle responsabilità sono di un’altra persona piuttosto di chi si mette in mezzo, ok. Tornassi indietro, per come sono adesso, per come sono adesso, per come sono proiettata e per come è andata… quello è proprio mettersi in mezzo”.