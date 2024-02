Era nell’aria già da alcuni giorni, ma adesso la conferma è arrivata direttamente da uno dei diretti interessati. Matteo Berrettini e Melissa Satta non stanno più insieme, e ad annunciarlo è stato il tennista nel corso di una conferenza stampa.

"Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto, intenso. Abbiamo una grande stima l'uno per l'altra. La ringrazio per i mesi che sono stati bellissimi e quest'anno vissuto intensamente in momenti difficili".

Il rientro in campo di Matteo Berrettini

"Sto bene e mi sono preso il tempo necessario per tornare al massimo. Mi concentro come mai prima per tornare e far divertire chi mi segue. Sono stati mesi complicati, purtroppo non sono mai riuscito veramente a giocare. Non riuscivo a spigarmelo: mi impegnavo ma non arrivavo mai a sentire la competizione. Ora però mi sento bene mentalmente e fisicamente e sento di aver superato quel momento. Non vedo l'ora di tornare a giocare tornei. Sento una bella energia".