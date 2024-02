Il prossimo 7 marzo prenderà il via la nuova edizione di Pechino Express, che quest’anno vedrà alla conduzione Costantino Della Gherardesca e, per la prima volta, Gianluca Fru dei The Jackal.

Nel cast c’è anche Damiano Carrara, il pasticcere che durante Pechino Express sarà in coppia con il fratello Massimiliano con il nome de “I Pasticceri”. Damiano è sposato con Chiara Maggenti, con la quale è convolata a nozze nel luglio 2022. Oggi, la coppia ha comunicato ai fan che aspettano un bebè in un tenero video in cui mostrano anche il loro amatissimo cagnolino.

“Eccoci qua, siamo tornati con un dolcino nuovo, molto molto buono e speciale. Questo calzino è del bambino, o della bambina, ancora non si sa. Questa è la nostra novità”.