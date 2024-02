Daniele Dal Moro è nuovamente sbottato suo social, ma questa volta, l’ex vippone non se l’è presa con Oriana Marzoli. L’imprenditore veneto, infatti, in un post su Threads, ha attaccato Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne e oggi imprenditore. La sua colpa? Aver unfollowato Daniele dopo la diffida che quest’ultimo ha fatto alla sua ex fidanzata (e viceversa).

Ieri pomeriggio, Deianira Marzano ha ripubblicato il post (poi cancellato) di Dal Moro: “Tutti a comprare i costumi dal verme. Nella prossima live vi racconterò un paio di aneddoti. Buona giornata”.

Ma per quale motivo Oscar ha smesso di seguire Daniele? Pare che alla base di questo gesto ci sia la diffida fatta da Oriana, che in un audio ha detto: “Comunque la cosa preoccupa qualcuno e vi interessa, io non ho chiesto ad Oscar di togliere like o follow. Non mi permetterei mai di farlo, così come non ho chiesto questa cosa a Tommy. Ragazzi vi ho chiesto di smettere di seguire qualcuno? Quindi avete tolto i follow da soli, bene, lo sto dicendo perché sia chiara questa situazione. Ciao a tutti e buona giornata”.

Nell’estate 2023, Oriana Marzoli, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha lanciato la sua prima capsule di costumi da bagno in collaborazione con Sontén, brand di proprietà proprio di Oscar Branzani.