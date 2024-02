Pier Silvio Berlusconi si è collegato con lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo, condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio, andato in onda ieri sera su Canale 5.

L’amministratore delegato di Mediaset, dopo aver ricordato il bel rapporto che c’era tra suo padre Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo, si è rivolto a Fabio Fazio offrendogli un posto di lavoro: “Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua!”. Una proposta a cui il conduttore ha risposto: “Ne parliamo fra qualche anno perché io sono appena all’inizio!”.

Fabio Fazio non ha dunque rifiutato la proposta di Pier Silvio Berlusconi, ma il suo contratto con Warner Bros Discovery dura quattro anni, e cosa accadrà dopo non è dato sapere.

L'uscita dalla Rai a causa di un clima di lavoro non proprio favorevole e il passaggio a Discovery con l'intero contenitore di Che tempo che fa, migrato con la formazione al completo, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback (oltre a molti volti del tavolo), non aveva lasciato spazio a molti dubbi. Fazio avrebbe replicato, se non migliorato, il risultato del programma della domenica di Rai 3 e così è stato. Record per la rete, ha reinventato un contenitore che oggi sul NOVE è diventato un appuntamento fisso.