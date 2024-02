In seguito all’accesissimo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, l’attrice ha chiesto, durante la puntata del Grande Fratello di mercoledì 21 febbraio, di ricevere delle scuse. Il judoka, però, rispedisce al mittente nonostante l’insistenza di Alfonso Signorini.

“Io sto ancora aspettando da Marco delle scuse o almeno un tentativo di chiarimento visto che sono stata attaccata ferocemente in un momento di festa”, ha detto Beatrice parlando dello scontro avuto con Maddaloni nei giorni scorsi, dopo il quale lo stesso Signorini aveva parlato di “branco”. “Secondo me – prosegue l’attrice - l’attacco di Marco è dovuto a una volontà di distruggermi psicologicamente, visto che in altro modo non ci sono riusciti, io sono rimasta profondamente colpita”.

“Io non mi scuso di niente”, risponde con fermezza lo sportivo. “Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea lo so, ho sempre mantenuto il mio tono. Sicuramente mi dispiace, ma prima di tutto a Bea gli avevo detto di prenderci un caffè e lei invece mi ha mandato pian piano a quel paese, ed è per questo che ci siano ritrovati su quelle scale”. Signorini prova a insistere sul fargli chiedere scusa, anche con l'aiuto di Fiordaliso, ma Maddaloni non è d'accordo: “Ai telespettatori dobbiamo far capire che se una persona educata come me fa una cosa così c’è un motivo dietro. Se chiedo scusa Bea pensa di avere ragione e non è così”.

Se Cesara Buonamici è dalla parte di Maddaloni (“È vero che Marco ha preso un po’ il posto della zia, ha una famiglia un lavoro e i suoi titoli non è uno che affida il suo futuro al Gf. Io tutta questa macchinazione non l’affido a Marco”), Alfonso continua ad insistere: “Chiedere scusa è meraviglioso e dovremmo farlo più spesso, non è che chiedere scusa sia un’infamia”. Netta la risposta di Maddaloni: “E’ giusto chiedere scusa, non in questo caso”.