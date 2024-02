Emma Marrone, in una recente ntervista rilasciata a Fanpage.it, ha rivelato di aver avuto un colpo di fulmine al Festival di Sanremo. La cantante, dopo aver incontrato un suo collega, ha fatto una ricerca per scoprire la sua età.

Emma ha confessato di aver fatto dei “pensieri impuri” su Tedua. La Marrone ha cercato l’età del collega ed ha aggiunto che purtroppo il cantante è troppo giovane per lei (lui ha 29 anni e lei 39).

"L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram? È su Tedua. È meravigliosa sta cosa ragazzi, ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Nel senso che mi sono detta ‘mamma mia che bono che è’. Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo. No, sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere”.

Tra i due, però, al momento non c’è assolutamente niente. E’ la stessa Emma a smentire il flirt durante un’intervista a 105 Take Away, programma radiofonico in onda su Radio 105 condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia. La cantante ha chiarito la natura della sua relazione con Tedua, affermando che tra di loro attualmente non c’è nulla e che quella sera in discoteca si sono solo divertiti e ora sono amici.

Al contempo, però, a domanda di Diletta Leotta: “Se dovessi invitare Tedua a cena che piatto gli prepareresti?”, la Marrone ha risposto: “Spero di non avere il tempo di mangiare”.