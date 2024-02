Prosegue la saga che vede protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, una delle coppie più chiacchierate del momento. Il quasi bacio, andato in scena durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, ha fatto storcere un po’ il naso, e addirittura se n’è parlato a Pomeriggio Cinque. Il ristoratore rietino, però, ha svelato che un bacio vero in realtà c’è stato, ed è avvenuto lontano da occhi indiscreti.

Dopo l'incontro di lunedì, Mirko ha mostrato il suo lato più fragile, fatto di paure e insicurezze che però si stanno ormai dissolvendo. “Lei in una lettera a Natale scrisse insieme è più facile - ha raccontato - e penso che si risolva così”. “Sono d’accordo – conferma Perla -. Le paure sono tante, non siamo in una situazione solida”.

Prima di andare via, Mirko aveva detto a Perla di non farcela più, e Alfonso Signorini ha voluto saperne di più. “Non ce la faccio più perché non è una situazione facile, sono tanti mesi che siamo esposti e non ci giova, io lo sto soffrendo molto. Io l’aspetto, lei lo sa mi basta poco, cercherò e lo faccio di fidarmi di lei ma mi manca”.

Ma la vera domanda è perché si sono dati quel bacio “timido”? “Alfonso non conta quanta lingua ci metti ma quanto ti brucia lo stomaco. E’ vero però il limone ce lo siamo dati sotto le coperte”, ha risposto l’ex gieffino.