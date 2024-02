Simona Tagli è entrata nella Casa del Grande Fratello tre settimane fa nelle vesti di antagonista di Beatrice Luzzi (prima di lei, Jill Cooper, Sara Ricci e Rosanna Fratello). Tuttavia, pochi giorni dopo il suo ingresso, la showgirl ha rapidamente cambiato idea. “Io sono entrata nella Casa addirittura con un parere contrario a Beatrice, ero a favore di Perla. Mi sembrava che i ragazzi andassero sostenuti e accompagnati”, ha confermato anche nel corso dell’ultima puntata, palesando di essere diventata una fan della Luzzi.

“Avevo un parere completamente diverso. Ma devo dirti la verità in questa Casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice!”, ha rivelato Simona la quale, però, ha specificato che non si tratta di un coming out: “Non faccio coming out però la amo! La amo! Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei! Parlo di amore universale. Quando arrivo in una situazione nuova cerco anche di farmi accompagnare dal mio sistema di guida emotivo: sono entrata con un parere e come tutti i miei pareri non ho paura a cambiarlo. Cambio idea e modifico il pensiero. Non sto facendo coming out, l’amore è universale, non fa distinzioni fra uomo e donna”.

Interpellata al riguardo da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi ha così commentato: “Che dire? Sono lusingata ed emozionata, non me l’aspettavo. Sono esterrefatta”. Una reazione che però non è piaciuta all’opinionista: “Un po’ più di entusiasmo?”.