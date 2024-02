Edoardo Donnamaria, uno dei grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ieri è stato ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Lo speaker radiofonico ha commentato la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, e ha ricordato il suo incontro con il rapper.

Di seguito il suo intervento riportato dai colleghi di Biccy.it:

“Parto da fan di Fedez e amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper. Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una bella impressione. Sto ancora aspettando una partita a biliardino in un evento che mi ha rifiutato e ci sono rimasto molto male. Lui ha una personalità molto forte, ma secondo me è anche tanto insicuro. Tende a manifestare queste sue insicurezze un po’ sugli altri. Secondo me è così, quando hai bisogno di manifestare questa forza, dietro ci può essere dell’insicurezza”.

Dopo aver ricordato dell’incontro con Fedez e della delusione per aver ricevuto un no, Edoardo Donnamaria ha difeso i Ferragnez dalle critiche delle altre opinioniste. Secondo l’ex di Antonella Fiordelisi, Chiara e Fedez sarebbero molto più genuini e trasparenti di quanto non siano stati descritti dalle sue colleghe.

“Io qui sto vedendo un cinismo troppo forte. Io faccio molta fatica a pensare che due persone stiano insieme e mettano su famiglia solo per i social e dei tornaconto. Sono stati insieme anni, si sono sposati e hanno fatto dei figli. Non penso proprio che sia stato fatto tutto con un piano. Poi non parlo del caso del pandoro che è grave, sto parlando di altro. Questa è una famiglia, è un’unione che nasce dall’amore. Non sono d’accordo con questa visione, credo che alla base qui ci sia una famiglia vera e adesso un momento delicato. Non è che ogni cosa che fanno questi due ragazzi debba per forza essere volta al business. Il buonismo? No, non sono buonista, questo è il mio punto di vista. Io non sono un giornalista e non faccio giornalismo su Fedez e Chiara. Ok che usano molto i social, ma non voglio vedere dietro ad ogni loro cosa una mossa studiata”.