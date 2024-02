La notizia della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è esplosa come una bomba sui media nazionali ed internazionali. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha rivelato che il rapper avrebbe lasciato la casa dove vive insieme alla moglie e ai figli la scorsa domenica per non farvi più ritorno. Quanto alle cause della separazione, sembra che tutto sia legato ad una presunta mancanza di solidarietà da parte di Fedez, reo di aver accusato Chiara di averlo danneggiato negli affari a causa delle sue disavventure giudiziarie.

Se la Ferragni racconterà la sua verità da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Fedez al momento ha scelto la via del silenzio, lasciando parlare la madre e manager Annamaria Berrinzaghi, la quale ad Adnkronos si è solo augurata che tutto possa andare bene.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono aumentare le indiscrezioni in merito alla fine del matrimonio tra i Ferragnez. In particolare, sembra che in questo periodo l’imprenditrice digitale in questo periodo di crisi con il marito, si sarebbe fatta consolare da una persona che le sarebbe molto vicina, come raccontato da Davide Maggio a Pomeriggio 5: “Mentre Chiara ha sostenuto Fedez in più momenti difficili negli ultimi anni, non mi sembra che Fedez abbia fatto altrettanto, fino ad arrivare alla rottura di oggi. Anzi, la rottura è stata annunciata oggi da Dagospia, ma risale a qualche giorno fa. Per quanto mi risulta sulla Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene, diciamo che una persona in particolare le è stata molto vicina”.

Per quanto riguarda Fedez, invece, avrebbe lasciato la dimora coniugale negli scorsi giorni e ora vivrebbe in una nuova abitazione che si trova vicino a quella in cui sono rimasti Chiara, Leone e Vittoria, e che costerebbe la bellezza di 17 mila euro al mese.