Nella tarda mattinata di ieri, Fabio Fazio ha annunciato che domenica 3 marzo Chiara Ferragni sarà sua ospite a Che Tempo Che Fa. Poco dopo l’annuncio, il Codacons ha chiesto l’annullamento dell’intervista, arrivando addirittura a parlare di “sequestro del programma” se non si interverrà in merito all’ospitata dell’imprenditrice digitale. Il timore è quello che l’influencer vada da Fazio a parlare del “Pandoro-gate” senza la presenza di un contraddittorio. Ma Dagospia ha rivelato che Chiara parlerà principalmente della crisi con Fedez.

Le rivelazioni di Dagospia

“Il cerchio si chiude: l’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è nato da Fabio Fazio e si chiuderà da Fazio. Di cosa parlerà lei? Il 3 marzo l’influencer sarà a Che Tempo Che Fa per confermare il dago-scoop sulla fine del matrimonio con il rapper. Nell’estate 2016, fu Fedez ad andare da Fabiolo e mostrare un cuore, mentre cantava un verso della canzone-tormentone ‘Vorrei ma non Posto’, in cui prendeva in giro chiara. Era stata proprio quella strofa, poco prima, a farli conoscere. Nel giro di qualche mese arrivò la proposta di matrimonio in diretta tv. Poi le nozze, la fama, i figli e i problemi degli ultimi tempi, tra lingue in bocca, malattia e pandori, il servizio fotografico senza vestiti, la foto rivelatrice pubblicata da ‘chi’ e i dubbi di media e follower nei primi tempi: ‘amore vero, amicizia o fotina per cumulare like?’”.