Matilde Gioli è tra le protagoniste più amate di Doc – Nelle tue mani, attualmente in onda ogni giovedì su Rai Uno. La bravissima attrice veste i panni della dottoressa Giulia Giordano.

Nella serie tv, Matilde interpreta una persona socievole e affettuosa, anche se il suo carattere viene messo a dura prova prima dall’incidente con il dottor Andrea Fanti – interpretato da Luca Argentero – a seguito del quale ha perso la memoria degli ultimi dodici anni di vita, e quindi anche la storia d’amore con la dottoressa Giordano. E poi dalla morte, a causa del Covid, di Lorenzo Lazzarini, con cui la Giordano aveva intrapreso una relazione.

In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Matilde Gioli ha raccontato un aneddoto molto importante relativo alla sua vita privata, ovvero quando all’età di 16 anni ha rischiato di morire: “A 16 anni ho avuto un brutto incidente in una Aquafan di Londra dov’ero in vacanza studio. Mi sono tuffata in piscina e subito dopo un ragazzo da cinque metri ha fatto altrettanto ed è finito sulla mia schiena. Ho rischiato di morire perché avendomi schiacciata il diaframma ero diventata cianotica. Se non mi avessero intubata in tempo sarei morta soffocata”.