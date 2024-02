Un ex allievo dell’attuale edizione di Amici ha messo gli occhi su Giulia Stabile. Stiamo parlando di Holy Francisco, che ha fatto parte del team di Anna Pettinelli prima di essere eliminato.

La ballerina è reduce dalla fine della relazione con Sangiovanni. Relazione terminata circa un anno fa. Adesso Giulia ha un nuovo corteggiatore che si è dichiarato pubblicamente, e con il quale ha iniziato a scambiarsi messaggi. Holy Francisco non ha mai nascosto il suo interesse per la Stabile, e di recente è stato visto ad una masterclass tenuta proprio dalla ballerina. Ora sono spuntati anche diversi twett di lui, che ha chiesto come si chiamasse l’account di Giulia su X, e lei ha risposto: “Ma quindi Holy Francisco è diventato il capo dei giuggioli (il fandom della Stabile, ndr)?”. “Se per ‘capo dei giuggioli’ intendi colui che ti porterà all’altare sì”, ha risposto il cantante.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore…

