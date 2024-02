A cura della Redazione

E’ una notizia che circola da settimane, dall’inizio del Festival di Sanremo 2024.

Insieme sul palco, il pubblico ha immediatamente percepito l’intesa tra Marco Mengoni, co-presentatore della prima serata insieme ad Amadeus e Mahmood, in gara con il brano Tuta Gold.

A confermare la sensazione del pubblico, il gesto di Mengoni sul palco non è certo passato inosservato.

La mano del cantante co-conduttore poggiata sulla spalla del collega in gara è stata vista da tutti. Si diffonde così la notizia che tra i due ci sia del tenero.

In un’intervista a Mahmood sull'ipotesi di un progetto artistico comune con Marco Mengoni, l’artista risponde: "Con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire... Chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro". Parole che avevano già scatenato i fan dei cantanti su eventuali sorprese insieme.

Dopo settimane la notizia di questa possibile laison trova conferma. A concedere ulteriori indiscrezioni è stato proprio Marco Mengoni a seguito ad un’intervista sul settimanale Oggi.

Nella rubrica "Forse non tutti sanno che", Alberto Dandolo scrive che per Mengoni questo è un momento d'oro dal punto di vista professionale, tra date del suo tour sold out e una serie di proposte arrivate dalla Rai. Sulla sua vita privata il giornalista scrive: "Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origini francesi. A stargli vicino è il collega e amico Mahmood. La loro intesa cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica".

Per ora da parte dei diretti interessati non ci sono commenti al riguardo, ma è confermato che i due si vedono e sentono, e questa loro intesa potrebbe diventare qualcosa di più. I fan all’idea sono super entusiasti.