Vittorio Menozzi è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il modello, molto apprezzato dal pubblico, ha fatto però spesso discutere per non aver preso posizione in merito a determinate situazioni. Dopo la sua eliminazione, Vittorio ha fatto alcune rivelazioni agli account ufficiali del reality show condotto da Alfonso Signorini, svelando innanzitutto chi avrebbe nominato se fosse stato ancora nella Casa.

“Ti direi un paio di nomi da nominare, Max per primo perché secondo me in varie occasioni non è stato così sincere e rimpiango anche di non aver ascoltato alcuni consigli di Bea. Poi ti direi Anita, che mi ha nominato praticamente da inizio stagione, non penso di dover avere molte remore nel contraccambiare".

Per quanto riguarda un possibile vincitore, Vittorio ha fatto tre nomi: “Il mio vincitore è Bea, perché sto dalla sua parte. Altrimenti Perla oppure per me una persona che meriterebbe di vincere è Federico, perché è estremamente buono e sincero”.

L’ex gieffino non ha nascosto di avere qualche rimpianto, soprattutto in merito al suo rapporto con Beatrice Luzzi: “Con il senno del poi avrei voluto aprirmi un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, più emozioni, mi sono un po’ trattenuto”.