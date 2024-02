Manca poco più di un mese alla finalissima del Grande Fratello. La lunghissima cavalcata di questa diciassettesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, salvo stravolgimenti, dovrebbe concludersi il prossimo 11 aprile. Lunedì scopriremo l’esito del televoto che determinerà il primo concorrente finalista. I sondaggi, come da pronostico, sembrano puntare su un solo nome, ovvero quello di Beatrice Luzzi.

Con l’eliminazione di Stefano Miele nel corso dell’ultima puntata, nella Casa di Cinecittà restano 15 concorrenti. Nella diretta di mercoledì, in nomination sono finiti Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares: il più votato nella puntata del 26 febbraio approderà direttamente alla finale.

Al momento, i sondaggi di ForumFree (il forum e portale principali a tema GF) indica un solo nome: Beatrice Luzzi. L’attrice, come sempre, è in cima alle preferenze del pubblico e, per l’occasione del televoto valevole la finalissima, si parla addirittura di un 74,27%. Come prevedibile, un vero e proprio plebiscito. L’attrice è stata la protagonista indiscussa di questa edizione, e le sue recenti battaglie contro tutti i coinquilini non hanno fatto altro che rafforzare il sostegno dei fan nei suoi confronti. Alle sue spalle Grecia Colmenaes, che le proiezioni danno al 12,12% delle preferenze, mentre chiudono Massimiliano Varrese (8,51%) e Rosy Chin (5,10%).