Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che riguarda Alessio Falsone, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente, infatti, si sarebbe baciato nella notte, completamente in segreto, con una delle coinquiline (di cui, al momento, non si conosce l’identità). Qualcuno, però, si è azzardato a fare il nome della gieffina in questione.

Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram stories la seguente segnalazione: “Ragazzi, stanotte è scattato un bacio tra Alessio e ***** sotto le coperte, non ti so dire bene se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla, acqua in bocca”. Amedeo Venza ha scritto a sua volta: “Se ci facciamo il nome della persone che avrebbe baciato Alessio, meritiamo come minimo l’ingresso al GF per farli tutto (o quasi) una m***a”.

Al momento, non è dato sapere se la notizia sia confermata o meno, ma su X (ex Twitter) sta circolando anche il nome della possibile inquilina che si sarebbe scambiata questo bacio con Alessio Falsone, ovvero Greta Rossetti.

E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di rumor, e al momento non abbiamo nessuna certezza che i due gieffini si siano baciati.