Simona Tagli è entrata nella Casa del Grande Fratello come antagonista di Beatrice Luzzi (prima di lei, con sarssissimi risultati, Jill Cooper, Sara Ricci e Rosanna Fratello). Tuttavia, pochi giorni dopo il suo ingresso, la showgirl ha rapidamente cambiato idea. “Io sono entrata nella Casa addirittura con un parere contrario a Beatrice, ero a favore di Perla. Mi sembrava che i ragazzi andassero sostenuti e accompagnati”, ha confermato anche nel corso dell’ultima puntata, palesando di essere diventata una fan della Luzzi.

Ieri sera, dopo il party per il suo compleanno, Simona ha raggiunto Beatrice facendole una confessione: “Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi… Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta”.

A quel punto, la Luzzi ha lanciato una serie di frecciatine agli autori per poi complimentarsi con la sua nuova “alleata”: “Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio. Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu…”.

Qualche istante dopo, la regia ha staccato l’audio.