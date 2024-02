Un ex vippone è entrato a gamba tesa criticando i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Si tratta di Antonio Zequila, che ha dedicato due post, rispettivamente ad Anita Olivieri e Rosy Chin. Negli ultimi giorni, la 26enne romana ha fatto delle battutacce sul Principe Alberto di Monaco solo perché quest’ultimo ha frequentato per alcuni mesi Simona Tagli, e questo ha indispettito l'ex gieffino.

Antonio Zequila contro Anita Olivieri e Rosy Chin

“Cara Anita, solo per coerenza ti consiglio di giudicare le persone, non solo dal loro aspetto estetico, ma di giudicare le persone per la loro essenza eleganza e intelligenza, come hai fatto nei riguardi del principe Alberto di Monaco. Ti posso assicurare che quando tu non eri ancora nata il principe era uno degli uomini più ambiti del mondo, figlio dell’attrice più bella del cinema mondiale, Grace Kelly, musa del grande regista Alfred Hitchcock. Purtroppo la bellezza e la giovinezza che tu hai indiscussa è destinata a dissolversi nel tempo dando spazio ai neuroni e alla classe”.

L’attore ha poi bacchettato Rosy Chin per le imitazioni di Simona Tagli e per aver tirato in ballo il meme “non nominare mia madre, mai più!”: “Cara Rosy Chin la tua lungaggine imitativa della Tagli denota la tua personalità sofferente di chi imiti o invidiosa di chi non contempli, sfociando nel ridicolo altrimenti daresti più spazio alla tua personalità e alla tua arte culinaria. Della serie il gioco e’ bello quando e’ breve. Per quanto riguarda il meme di me che hai citato (vanta 9 milioni di visualizzazioni più dei tuoi involtini primavera.) nonostante sia un estratto di un momento televisivo (domenica in) per me doloroso dove ho difeso una madre offesa da un uomo volgare e maleducato. Prima di giudicare un film bisogna vederlo. E come diceva un mio caro amico ‘l’uomo più sa e più si accorge di non sapere’”.