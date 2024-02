Dopo 26 anni Ciao Darwin è giunto al capolinea. Ieri sera, Paolo Bonolis, al termine dell’ultima puntata, si è preso qualche minuto per ringraziare chi lo ha aiutato in questa lunga avventura. Il conduttore si è poi commosso un attimo prima di salutare per l’ultima volta il pubblico di Ciao Darwin.

"Se non sbaglio tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi. Poi vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione. SDL l’ho già detto, poi vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci, e perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti. E poi ripeto, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito”.

In una recente intervista rilasciata a Tv Blog, Paolo Bonolis ha fatto capire che non rivedremo nuove edizioni di Ciao Darwin: “Quale delle mie trasmissioni ha futuro? Secondo me Avanti un altro si, Ciao Darwin no”. Lo scorso luglio, il conduttore, durante il party organizzato per festeggiare la fine delle registrazioni della nona edizione, aveva già annunciato che il programma avrebbe chiuso: “Questa è proprio l’ultima edizione. Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.