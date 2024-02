Nella puntata del Grande Fratello dello scorso mercoledì, Alfonso Signorini ha aperto il televoto per decretare il primo finalista di questa edizione. Il pubblico può scegliere tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin (clicca QUI per i risultati dei sondaggi). Tra i tanti telespettatori che stanno votando c’è anche Elena Sofia Ricci. In una storia pubblicata oggi su Instagram dal suo ufficio stampa, l’attrice si è fatta riprendere mentre dà i suoi tre voti a Beatrice Luzzi, sua collega.

Le parole di Beatrice Luzzi

“Non ero felice in quel momento. Primo perché non sapevo che poi sarei andata al ballottaggio per la finale e secondo perché nessuno mi ha scelto. Sono rimasta ultima in una catena di salvataggio. So di avere il sostegno del pubblico, ma non ero felice ieri in puntata. Tu non mi credi, ma è la verità. Poi ammetto una cosa, per un attimo ho sperato che tu mi scegliessi, pensa che ingenua che sono. Ci tenevo a spiegarti che non fingo, che non ero felice in quel momento. Chi avrei scelto io? Max? No. Sinceramente non lo so chi avrei scelto. Avrei fatto molta fatica, ma non escludo che avrei scelto te. Poi ovvio che se avessi preso il tassello dorato sarebbe cambiato tutto. In te noto della diffidenza e un’idea di me negativa. Tu mi chiedi di ripartire, ma non so da dove. Se pensi tutto quello che hai detto, da che ripartiamo? Siccome c’è ancora questa diffidenza, allora non è facile adesso. Tu dici che ci sarà modo, staremo a vedere”.