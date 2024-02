Mirko Brunetti è stato nuovamente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, per la prima volta nelle vesti di “fidanzato” di Perla Vatiero. I due sono tornati ufficialmente insieme, anche se al momento si vivranno a distanza dato che lei è ancora nella Casa del Grande Fratello.

“Come mi sento? Mi sento libero, più tranquillo e meno teso. In casa ho trovato alcune risposte che stavo cercando, mi sono preso i miei tempi. Sono contento. Inizialmente mi ero distaccato da entrambe per rimettere me al primo posto e capire quello che avevo dentro. Questi due mesi mi sono serviti.

La relazione con Perla era diventata tossica, lei non riusciva più a stare lontano dalla sua famiglia. Con Greta è stato un riconoscersi nelle proprie storie, ci siamo aiutati molto e voluti molto bene. Come ha detto anche lei: abbiamo sbagliato la forma. Dovevamo aiutarci nel darci dei consigli, ma non sotto la forma di coppia. Io per Greta ho provato dei sentimenti forti, ma perché vedevo quella sensazione leggera, in realtà era un vivere qualcosa che non avevo più vissuto”.

Mirko Brunetti: “Con Perla non andremo a convivere”

“Per Perla ho sempre avuto un legame profondo, anche quando ci siamo lasciati. Ma pensavo che non potevamo stare insieme come caratteri. Quando lei è entrata in casa io sono entrato un po’ in tilt perché ho visto una Perla diversa: più premurosa, più dolce, più matura. Una Perla che non riconoscevo, ma in positivo! Ero molto confuso. Così in quell’occasione ho preso le distanze da tutte e due. Con Perla è stata una storia intensa e spero che possa ricominciare. Un errore che non voglio ripetere con lei? Nessuna convivenza iniziale, nessuna limitazione, nessuna chiusura. Spero di ripartire sì dai sentimenti, ma con una leggerezza diversa”.