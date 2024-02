Nelle ultime ore è esplosa la polemica sui social per via di un video nel quale si vede Sergio D’Ottavi “addosso” a Greta Rossetti mentre scherza con quest’ultima nella Casa del Grande Fratello.

Alcuni utenti, senza apparentemente un reale motivo, hanno frainteso il gesto del concorrente ed hanno iniziato ad attaccarlo. A tal riguardo, è intervenuta anche la madre dell’ex tentatrice: “Ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio che Sergio sia una brava persona ma questa cosa vista dalla TV è brutta da vedere”.

Sulla questione è intervenuta anche Deianira Marzano, la quale ha rivelato che Sergio avrebbe ricevuto un “cazziatone” nella notte: “Pare che Sergio, dopo gli atteggiamenti inopportuni verso Greta, abbia avuto un bel cazziatone nella notte”.

Questa mattina, però, la stessa Greta ha sottolineato che D’Ottavi non è assolutamente invadente e non le rechi alcun fastidio (video in basso).